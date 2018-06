Galocha multicolorida é peça fashion no inverno Elas marcaram presença na última temporada da São Paulo Fashion Week (SPFW). Ellus, 2nd Floor, Gloria Coelho e Carlota Joakina foram algumas das marcas que levaram galochas sóbrias, em cores berrantes e estampadas para as passarelas. A tendência, que inspirou os estilistas do maior evento de moda no País, já andava fazendo muito sucesso nos pés das nova-iorquinas. Agora elas começam a chegar às lojas de São Paulo. Amanhã, a Madri coloca na prateleira um lote importado de exemplares americanos. "Essas galochas são forradas de algodão, portanto não deixam os pés suados", diz Mariana Braidatto, de 29 anos, uma das estilistas da etiqueta, que há um ano começou a desenvolver sapatos para arrematar sua coleção de roupas. "Mesmo tendo os sapatos de nossa autoria, resolvi importar as galochas porque são peças divertidas." Como deve ser usada? "Com minissaia e shorts fica superbem. Já usei galocha até no verão. Fica moderno", diz Mariana. As galochas podem ser encontradas em outras lojas da cidade, como na Casa Eurico (Rua Oscar Freire, 550, nos Jardins) e na Endossa (Rua Augusta, 1360, Cerqueira Cesar).