Ganhador da Mega pode comprar 520 apartamentos O ganhador dos R$ 52,8 milhões da Mega Sena mora num lugar humilde, o bairro Hilda, no município de Aparecida de Goiânia (GO), que é vizinho a Goiânia. Ele fez uma das 10 mil apostas do "Bolão Milionário", a loteca da principal avenida: "Ele, ou ela, é o segundo milionário da nossa loteca e, com certeza, mora no bairro", acredita dona Célia Rezende. Ela garante que o milionário não apareceu na loja. Nem na Caixa, em Goiânia, onde o dinheiro que o espera dá para comprar, à vista, 520 apartamentos bem localizados em Goiânia, ou 1.734 veículos de R$ 30 mil cada. Por enquanto, quem desfruta da inesperada notoriedade são os donos da loteca e os moradores do bairro. "Com essa grana toda, se fosse ele, não voltaria para cá nem pra buscar as roupas", diz Orlando Alcântara, morador na avenida Hilda Amâncio Figueiredo. Os números A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou as seis dezenas do concurso 832 da Mega Sena na noite de quarta-feira. Os números sorteados foram: 15, 17, 23, 33, 39 e 49; a expectativa é de que o prêmio ultrapasse R$ 52 milhões. Este foi segundo maior prêmio já pago pela loteria. O maior, de R$ 64,9 milhões, saiu em 1999 para um apostador de Salvador. Acumulado há 11 sorteios, o prêmio também vai pagar R$ 13 mil para cada um dos 510 apostadores que acertaram a quina. As 37.086 pessoas que acertaram a quadra vão levar para casa R$ 184,77.