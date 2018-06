Ganhador da Mega-Sena é morto ao reagir a assalto no Rio O ganhador de um prêmio de R$ 51 milhões da Mega-Sena em 2005 foi assassinado neste domingo, após reagir a uma suposta tentativa de assalto. Apesar de ter se tornado milionário da noite para o dia, Renê Sena, 44 anos, não tinha guarda-costas e morreu com cinco tiros no rosto, no distrito de Lavras, em Rio Bonito, região Litorânea, a 74 quilômetros da capital fluminense. Sena era portador de deficiência física - não tinha as duas pernas - e, por isso, andava em um quadriciclo. Na manhã deste domingo, em frente a um bar, onde costumava se encontrar com os amigos nos finais-de-semana, ele foi abordado por dois homens encapuzados em uma moto. De acordo com testemunhas, um dos supostos assaltantes desceu do veículo e abordou Sena, que tentou reagir e foi alvejado com os cinco tiros. Na fuga, os criminosos levaram uma pochete carregada pelo milionário. Até o momento, os dois bandidos não haviam sido capturados pela polícia. De acordo com o cabo Magno, da 3ª Companhia de Polícia Militar de Rio Bonito (35º Batalhão), ainda é cedo para dizer se o que motivou o crime foi assalto, vingança ou até mesmo alguma dívida. O policial afirmou que somente com as investigações e o depoimento das testemunhas será possível determinar o motivo do assassinato. "Lá é interior, roça. Teremos que ver direito o que aconteceu. Ainda é cedo para dizer se foi assalto, assassinato... Até por ser um local desabitado é ruim, dificulta as buscas aos assassinos", disse o. Desde que ganhou o prêmio, Sena comprou uma fazenda em Lavras, situada a 8 quilômetros do local em que foi morto. Em junho de 2005, ele se tornou milionário ao acertar sozinho as seis dezenas do concurso 679 da Mega-Sena (03-21-25-37-54-58) que distribuiu o prêmio de R$ 51.890.452,61.