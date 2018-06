Ganhador da Mega Sena já foi buscar prêmio em Goiânia O novo milionário da Mega Sena é homem, tem meia-idade, entre 40 e 50 anos e deve morar num lugar humilde, o bairro Hilda, no município de Aparecida de Goiânia (GO), que é vizinho a Goiânia. "Ele já apareceu, abriu uma conta e recebeu o prêmio", disse Edvalde Ribeiro do Prado, superintendente-substituto da Caixa, em Goiânia. A Caixa Econômica Federal, porém, afirma que "não pode divulgar" o perfil e a identidade do ganhador do prêmio de R$ 52,8 milhões. Ele fez uma das 10 mil apostas da loteca Bolão Milionário, na principal avenida do bairro. O novo milionário entrou por volta das 15 horas numa das 23 agências da Caixa, em Goiânia, abriu uma conta corrente, recebeu em troca o depósito à vista, pediu para não ser identificado nem seu perfil revelado, e foi embora. Há informações de que ele nunca teria jogado na loteria. Os momentos que antecederam o aparecimento do novo milionário foram suficientes para a Caixa montar um portfólio de investimentos, para ser apresentado. Entre as opções, se mantiver todo o dinheiro no banco, poderá investir na bolsa de valores, poupança, imóveis, títulos de renda fixa, públicos, e de capitalização. "O dinheiro é dele, e temos a maior satisfação em pagá-lo", disse o superintendente ao explicar que o dinheiro na poupança terá ganho no dia de hoje R$ 11 mil, com projeção de render R$ 350 mil ao mês e cerca de R$ 1,1 milhão nos próximos 90 dias. Se optar em gastar a fortuna, poderá comprar, à vista, 520 apartamentos bem localizados em Goiânia, ou 1.734 veículos de R$ 30 mil cada. A aposta foi feita em uma lotérica localizada no bairro Hilda. Se o milionário "ainda" tem residência ali, vive num bairro sem riquezas e rodeado de desempregados. Uma vizinhança cheia de casas de poucos cômodos, embora próximas a elegantes e prósperos bairros como o condomínio Jardins e o condomínio Viena. "Se fosse ele (o ganhador), sairia daqui (Hilda) pra morar lá (Jardins)", disse Leidiane Borges, uma das três atendentes que registrou a aposta na loteca Bolão Milionário. "O novo sortudo fez aposta simples (R$ 1,50) e pelo jogo e o valor com certeza é morador na vizinhança", acredita Célia Rezende, a proprietária da loteca. "Nossos clientes são típicos moradores do bairro", disse ela. Bolão Milionário Pela segunda vez, nos três últimos anos, sai um milionário pelas portas da Bolão Milionário. Em 19 de novembro de 2005, um dos fregueses da loja - cercada por um salão de barbeiro e um restaurante -, ganhou R$ 10,825 milhões na Mega Sena. "O novo sortudo fez aposta simples (R$ 1,50) e pelo jogo e o valor com certeza é morador na vizinhança", acredita Célia Rezende, a proprietária da loteca. "Nossos clientes são típicos moradores do bairro", disse ela. Para alguns moradores do bairro Hilda, onde manter o código próprio de comportamento é fundamental para o equilíbrio entre a morte no trânsito caótico e a violência dos assaltos diários, a segurança pessoal teria um custo adicional para o apostador. "Aqui, se deixar eles (ladrões) apanham", disse Ronaldo Luiz Silveira. Os vizinhos da loteca também compartilham do sonho da boa vida que R$ 52,8 milhões pode proporcionar. "Aqui em Paris (apelido de Aparecida de Goiânia) ele não fica; se ficar terá seguranças pra todo lado", analisa Emílio José dos Reis, dono da borracharia e mecânica ao lado da Loteca. "Se eu fosse ele, compraria uma piscina enorme para encher de cerveja gelada, tomar um banho, e pensar no futuro", disse. Segundo a Caixa em Goiânia, seus gerentes incentivarão o novo milionário a não sacar o dinheiro. Nem assumir postura de novo rico, esbanjador. O exemplo mais lembrado: o goiano Miron Vieira de Souza, o Miron da Loteca, pobre e desdentado ganhou sozinho na Esportiva, em 1976. Hoje mora em Iporá, no interior de Goiás, tem muitos filhos, fazendas e dentes novos. Porém mandou anunciar que faliu, não tem amigos, e que "está quebrado".