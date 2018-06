Ganhadores da Mega-Sena fizeram aposta após sorteio em casa

Quatorze amigos da cidade mineira de Montes Claros vão dividir os R$ 23,8 milhões, sorteados pela Mega-Sena nesta quarta-feira, 9, segundo a Caixa Econômica Federal. O grupo, formado em sua maioria por homens solteiros, comprou oito bilhetes diferentes.

De acordo com a Caixa, os amigos sempre fazem suas apostas com base em palpites, mas desta vez sortearam os números e em seguida apostaram. Assim, acertaram as seis dezenas (05, 10, 16, 21, 39, 58). O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado no sábado, 12, com previsão de prêmio de R$ 2,5 milhões.