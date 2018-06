''''Ganhei o aparelho de um amigo meu da Aeronáutica'''' - É o Pretinho? - Sou eu. quem está falando? - Eu sou um ''''consertador'''' de celular. Você conhece alguém que morreu no acidente da Gol? - Perdi minha mulher, Maria das Graças Rickli. Meu nome é Maurício, mas ela só me chamava de Pretinho. Quem é você? - Vou lhe contar uma história que você não vai acreditar. Estou com o celular da sua mulher aqui no Rio. A partir daí, o técnico começou a relatar a Maurício Saraiva como descobrira que o aparelho com tela trincada pertencia a uma das vítimas do vôo 1907. O ''''consertador'''' escutara a conversa de dois clientes e ficou revoltado. ''''Esse aparelho veio do avião da Gol. Ganhei de um amigo meu da Aeronáutica.'''' O relato foi feito ao Estado, mas o ''''consertador'''' pediu para não ser identificado por temer represália de criminosos que vendem celulares roubados. Aceitou o serviço e começou a fazer ligações para os números da agenda. ''''Resolvi avisar a família.'''' Não foi fácil convencê-lo a mandar para Brasília o ''''miolo'''' do aparelho, apesar dos apelos e das reiteradas promessas de sigilo. Comovido com o choro de Maurício, comprou outro ''''miolo'''' para o celular do cliente e devolveu aquele por Sedex.