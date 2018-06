Garcia defende ação da presidente eleita na ditadura O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, afirmou ontem em Buenos Aires, na Argentina, que a atuação da presidente eleita Dilma Rousseff durante o regime militar (1964-1985) "foi mais do que normal". De acordo com Garcia, "ela lutou contra a ditadura e quem está incomodado com isso deve estar incomodado com o fato de que a ditadura tenha terminado".