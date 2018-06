Garçom é salvo de tiro graças a crachá Um garçom de 34 anos foi salvo pelo crachá durante uma tentativa de assalto, na tarde de anteontem, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O garçom, que não teve o nome divulgado, foi abordado na Praça Kantuta, no Pari, zona norte, por volta das 18h15 por um homem armado. O garçom não viu a arma e reagiu. Os dois entraram em luta corporal. O garçom foi atingido na região do tórax por um tiro, mas a bala acertou o crachá pendurado no pescoço.