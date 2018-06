Gari é executado enquanto varria rua em Olinda

RECIFE - A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o assassinato de um gari, identificado como Marcelo Francisco de Sá, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 5, no bairro de Peixinho, na periferia de Olinda, na região metropolitana do Recife. De acordo com a informação de testemunhas já ouvidas pelos policiais, a vítima estava trabalhando na varrição da rua quando foi abordado por dois homens que chegaram ao local em uma moto. O carona da moto teria efetuado pelo menos seis disparos contra Marcelo, que acabou morrendo na via.

Os tiros causaram pânico entre as pessoas que circulavam pela Avenida Presidente Kennedy, uma das mais movimentadas do bairro. Pelo menos duas mulheres foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, com ferimentos leves, depois de terem se jogado no chão assustadas com os disparos. Na fuga, os dois suspeitos largaram a motocicleta e roubaram um carro que estava parado em um sinal próximo.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já apontou que o crime se trata de uma execução. Segundo informações repassadas por familiares, Marcelo é ex-presidiário e havia sido contratado pela empresa que presta serviços de limpeza urbana à Prefeitura de Olinda há pouco mais de dez dias. Pelo menos dois outros garis que estavam próximos ao local em que a vítima foi morta já prestaram depoimentos. As imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da área estão sendo coletadas pela polícia.