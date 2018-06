Gari Ranato Sorriso dá seu show na passarela do Rio Renato Luiz Feliciano Lourenço, conhecido como Renato Sorriso, gari-sensação do Sambódromo, que todo ano dá um show de samba ao varrer a pista, mais uma vez levantou as arquibancadas populares. Ele foi um dos que varreram a avenida após o desfile da Caprichosos de Pilares e aproveitou para se apresentar para o público. "Eu levanto a platéia mesmo sem ter silicone", brincou, depois de mostrar samba no pé. Renato foi aplaudido fervorosamente pelos espectadores do setor 1. Retribuiu jogando o boné para os fãs. "Antigamente, eu aplaudia. Agora, sou aplaudido. Não tem coisa melhor. Por isso, faço questão de vir todo ano."