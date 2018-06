Garibaldi Filho pode abrir mão do Senado

Ex-presidente do Senado, o senador reeleito pelo Rio Grande do Norte Garibaldi Alves Filho (PMDB) admitiu que gostaria de retornar à presidência do Congresso na próxima legislatura. No entanto, ele confirmou que está disposto a abrir mão do projeto para que o primo, deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), seja conduzido à presidência da Câmara. Ponderado, o senador avalia que um projeto inviabiliza o outro e acredita que o deputado está no melhor momento para assumir o cargo máximo da Câmara.