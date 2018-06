Garis retiram 30 toneladas de lixo no terceiro dia do Rock in Rio

SÃO PAULO - A Comlurb retirou 30 toneladas de resíduos no terceiro dia de trabalho no Rock in Rio. Foram coletadas mais de 19 toneladas de materiais potencialmente recicláveis, que serão levadas para a Cooperativa Barracoop. Outras 11 toneladas de lixo orgânico estão sendo levadas para a Usina do Caju para compostagem e transformação em adubo orgânico.

Os 200 garis que atuam em três turnos, 24 horas por dia, na Cidade do Rock, fazem a varrição e recolhimento do lixo acumulado nos contêineres, mas constatam que o público deixa muito lixo no chão e esquecem de utilizar os contêineres, lixeiras adequadas para receber os resíduos orgânicos e recicláveis.

Limpeza. O serviço de limpeza realizado pela Comlurb teve início no dia 19, segunda-feira, e nessa fase de preparação da Cidade do Rock foram geradas 50 toneladas de resíduos.

Os garis estão realizando a varrição manual, a coleta de resíduos nas principais áreas de acesso, praças de alimentação, e locais de concentração de público, varrição mecanizada nas ruas de serviço, e farão a coleta diferenciada dos materiais recicláveis.

Os trabalhos também cobrem as ruas no entorno e nas principais vias de acesso, que estão recebendo varrições manuais e mecânicas, limpeza de ralos, capina, roçada mecânica e remoção de materiais diversos. Os serviços na Cidade do Rock e no entorno envolvem 659 veículos e equipamentos. A Comlurb está fazendo uso racional da água utilizando água de reuso na limpeza.