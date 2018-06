Garota adolescente e dois homens são presos por assalto a banco em Goiás

São Paulo, 14 - Dois homens e uma adolescente que, segundo a polícia, participaram de uma assalto a banco em Inaciolândia, no interior de Goiás, foram presos no começo da noite de terça-feira, 13. Durante o roubo houve tiroteio com a polícia e três bandidos morreram. A ação, durante a madrugada de terça, também acabou com um preso e um policial ferido.

O trio foi capturado em em Itumbiara, também em Goiás. Segundo a Polícia Civil, eles capturado era responsável pelo apoio e logística dos assaltantes que entraram em confronto com Policiais Civis em Inaciolândia.

Itumbiara seria a base do bando, que alugou duas casas em bairros distantes na cidade. Além do assalto ao banco, o grupo arrombou diversos caixas eletrônicos na região Sul do Estado, segundo a Polícia Civil.

Assalto. Segundo o delegado André Bottesini, do Grupo Antirroubo a Banco da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), oito bandidos chegaram a Inaciolândia por volta das 3h e destruíram torres de telefonia na cidade, desabilitando o sistema de telefonia móvel da região.

Após destruírem as torres, o bando foi à agência bancária e colocou explosivos em dois terminas de caixa eletrônico. Uma das bombas falhou e a outra, além de explodir o caixa, destruiu parte da agência. Quando se preparavam para sair, foram surpreendidos por policiais. Houve troca de tiros e três bandidos morreram.

Jerry Bruno da Silva Moura foi preso logo após o assalto. Segundo a polícia, ele estava em uma das casas alugadas em Itumbiara. Nas residências foram apreendidos materiais como máscaras, furadeira, binóculo, um aparelho bloqueador de sinais de celular e GPS.