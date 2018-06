Garota atingida com tiro na cabeça no Rio A menina Andrely dos Santos Pereira Farias, de 7 anos, foi atingida na cabeça por um tiro, na noite de sexta-feira, no morro da Caixa D?água, zona norte do Rio. Ela saía do culto da Igreja Batista com amigos e foi vítima de um tiroteio entre traficantes da mesma facção. Levada ao Hospital Salgado Filho, foi operada, mas faleceu de madrugada.