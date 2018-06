Garota confessa ter feito bolo envenenado Uma jovem de 17 anos foi detida ontem à tarde e confessou ser a responsável pela intoxicação de três filhos da doméstica Ivonete Mendes, de 30. A adolescente namora Amauri de Lima, de 21 anos, pai do bebê que Ivonete espera. Segundo a garota, ele teria ajudado a cometer o crime. As crianças foram para o hospital na quarta-feira após comer um bolo envenenado deixado na porta da casa da família, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Uma delas segue internada, sem risco de morte.