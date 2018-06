Garota ''crucificada'' é encontrada em terreno O corpo de Gleice Kelly da Silva, de 13 anos, foi encontrado ontem com os pés juntos e os braços abertos em forma de cruz em Rio Brilhante, a 161 km de Campo Grande. Ela estava de bruços e com a parte superior do corpo nu. A menina foi encontrada em um loteamento. Ao lado do cadáver, a polícia encontrou um bilhete, parcialmente queimado, com a frase "até o próximo inferno". É o terceiro caso do gênero ocorrido na cidade desde julho.