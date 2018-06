Garota finge desmaio e escapa da morte A polícia de Indaiatuba (SP) prendeu, na madrugada de domingo, dois homens suspeitos de tentar matar uma garota de 15 anos. A menina, que mora no bairro Jardim Morada do Sol, conseguiu escapar da tentativa de assassinato fingindo desmaiar, antes de ser jogada de uma ponte sobre o Rio Capivari, em Monte Mor, no sábado. Segundo informou a Polícia Civil de Indaiatuba, a garota foi obrigada a entrar no carro pelo ex-namorado e por um tio dele - eles teriam tentado matá-la. Os suspeitos foram presos ainda no domingo.