Garota que ficou paraplégica após tiroteio deixa o hospital Priscila Aprígio da Silva, de 13 anos, que ficou paraplégica depois de ser baleada no último dia 28, durante um tiroteio em frente a uma agência do Itaú, em Moema, na zona sul do São Paulo, recebeu alta do hospital Alvorada por volta das 13 horas desta terça-feira, 13. De acordo com informações do hospital, a adolescente tinha condições de deixar o hospital desde a última quinta-feira, 8, mas os familiares não quiseram levá-la para casa enquanto não tiveram certeza de que a jovem teria a assistência adequada. Também no dia 8, o Itaú informou que vai arcar com as despesas de uma reforma para adaptar a casa da adolescente às suas necessidades. A assessoria do banco informou em nota que, enquanto o imóvel não estiver totalmente adaptado, Priscila e os parentes deverão ser mantidos em uma acomodação próxima ao Hospital das Clínicas, onde ela passará por tratamento de reabilitação com a equipe Doutora Linamara Rizzo Battistela. Priscila ainda receberá uma bolsa de estudos para curso universitário nas mesmas condições oferecidas às crianças e jovens que participam de projetos da Fundação Itaú Social. Ainda segundo o Itaú, o objetivo da bolsa de estudos é "incentivar a adolescente na superação do lamentável episódio".