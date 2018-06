Garota transportava 17 kg de droga Uma adolescente de 17 anos foi apreendida ontem na Rodovia Castelo Branco com 17 quilos de maconha. A jovem viajava de Foz o Iguaçu (PR) para São Paulo. O ônibus foi parado numa blitz no km 45, em Araçariguama (SP). Ela disse que foi contratada para entregar a droga no terminal do Tietê.