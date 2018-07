Garotinho anuncia prisão de 8 policiais O secretário estadual da Segurança Pública, Anthony Garotinho, anunciou nesta quarta-feira a prisão de oito policiais militares do 6º Batalhão, na Tijuca, bairro da zona norte do Rio. Um PM fugiu. Eles participaram de uma ação no Morro do Turano, na sexta-feira, na qual o traficante Sapinho foi morto, e dois homens, seqüestrados. O objetivo dos PMs seria exigir dinheiro do tráfico. Segundo Garotinho, essa foi a causa do atentado de segunda-feira contra a Universidade Estácio de Sá, que deixou ferida a estudante Luciana Gonçalves de Novaes, de 19 anos. Luciana será operada nesta quinta-feira, mas pode ficar tetraplégica. Veja o especial: