Garotinho comemora crescimento de mortes entre bandidos O secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, disse hoje em seu programa de rádio que o número de criminosos mortos por policiais durante confrontos, que era de 70 em abril de 2002, subiu para 125 no mês passado. Garotinho, que pouco depois de ser empossado declarou que a situação no Rio era de descontrole, afirmou ontem que o dado revela que ?a polícia está retomando o controle da situação?. ?A boa polícia do Rio vai vencer a luta contra o crime?, disse o secretário, que já havia comemorado a morte de bandidos em seu programa de rádio no início do mês. ?A orientação do governo não para é matar, é para prender. Mas a polícia não pode se defender com flores.? Garotinho anunciou que os principais índices de criminalidade do Estado, como os de homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e roubos e furtos, caíram em abril de 2003 em relação a abril do ano passado ? mês em que a ex-governadora Benedita da Silva (PT) assumiu o Estado, depois que ele saiu para concorrer à Presidência da República. O secretário comemorou o fato de o balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ter mostrado que o Rio é menos violento que outras capitais brasileiras. Informou que os números, referentes ao primeiro semestre de 2002 e recolhidos em todas as capitais e no Distrito Federal, revelam que o Rio está em 5.º lugar em volume de homicídios, 7.º em roubos seguidos de morte (empatado com Vitória), 13.º em seqüestros e 17.º em estupros. ?Todo mundo fica achando que o Rio é a sucursal do inferno, mas o relatório mostrou que estamos longe de ser a cidade mais violenta do Brasil?, afirmou Garotinho.