Garotinho nega ter evitado encontro com ex-ministra O ex-governador e pré-candidato do PR ao governo do Rio, Anthony Garotinho, negou ontem ter recusado encontro com pré-candidata do PT à Presidência Dilma Rousseff, que participou de almoço com prefeitos na Baixada Fluminense. Nem ele, nem a mulher Rosinha Matheus, prefeita de Campos, foram à Churrascaria Oásis.