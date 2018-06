Garoto de 13 anos morre ao esbarrar em espingarda em Manaus

SÃO PAULO - Um menino de 13 anos morreu nesta quinta-feira, 2, em um sítio próximo a Manaus. Ele atirou por acidente no próprio corpo. O caso está a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

Margarida Santos da Cunha ouviu um tiro e encontrou o garoto. Ele teria tropeçado na espingarda que era usada pela família para proteger a propriedade no ponto localizada no km 14 do ramal da Cooperativa e Km 21 da BR 174. Os policiais da Dehs ainda não encontraram o registro da arma.