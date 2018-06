Garoto de 16 anos é detido com 10 mil maços de cigarros ilegais

Um adolescente, de 16 anos, foi detido nesta quinta-feira, 6, em Maravilha, em Santa Catarina, com cerca de 10 mil maços de cigarros sem documentação aduaneira.

A apreensão aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 606 da Rodovia BR-282, por volta das 12h30 de ontem. O jovem foi apreendido e encaminhado, juntamente com os cigarros, à Delegacia de Polícia Civil em Maravilha.

Durante a fiscalização de rotina, os policiais localizaram os maços no bagageiro do veículo coletivo. A mercadoria veio do Paraguai e estava em poder do adolescente, que viajava de Realeza, Paraná, a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.