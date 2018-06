Garoto de 2 anos cai de prédio e morre João Pedro Sousa Silva, de 2 anos e 8 meses, foi encontrado morto, no fim da noite de anteontem, após ter caído do terceiro andar de um prédio, de uma altura de 20 metros, no centro de Belo Horizonte. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas e as circunstâncias da morte e segue a linha de investigação de acidente. O garoto passava uma temporada na casa da tia, Verônica Souza Silva, de 23 anos. Ela disse que ele dormia no quarto enquanto ela fumava na sala. Ao voltar, não encontrou o garoto.