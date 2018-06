Garoto de 4 anos cai de 4º andar de prédio Kauê Cruz, de 4 anos, caiu anteontem à noite do quarto andar de um prédio da CDHU no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Ele segue internado em estado grave. Um rapaz que viu a queda o levou ao pronto-socorro de Campo Limpo. A mãe, Elisane Gonçalves, aproveitou para visitar a avó do garoto enquanto ele dormia. O caso foi registrado como acidental.