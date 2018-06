Garoto é encontrado enforcado em São Luís

Um menino de 8 anos foi encontrado pela família neste domingo, 26, enforcado em uma árvore, no bairro Vila Maranhão, em São Luís, no Maranhão. M.F.S.O. estava desaparecido desde as 19 horas de sábado, quando testemunhas o viram se afastar do local dos festejos do Divino Espírito Santo com um homem. Segundo a polícia, o garoto foi torturado, espancado e violentado. Após perícia do Instituto Médico Legal (IML), foi constatado que ele teve o tornozelo quebrado e várias perfurações com arma de corte. Ele estava pendurado em um cajueiro pela própria camisa. A polícia já iniciou as investigações e o principal suspeito é o homem moreno, magro, vestido com uma camisa preta de mangas compridas, que teria sido visto por testemunhas falando com o garoto antes do desaparecimento.