Garoto é internado em UTI após receber descarga elétrica de poste no Rio

RIO - Um adolescente está internado em estado grave desde o último sábado, dia 20, após receber uma descarga elétrica de um poste localizado na Tijuca, zona norte do Rio. Igor Cristiano dos Santos Rocha, de 15 anos, jogava bola com amigos na Praça Comandante Xavier de Brito, quando encostou em um poste energizado. Ele foi levado ao Hospital Prontobaby, no mesmo bairro, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva. Igor já respira sem a ajuda de aparelhos mas, apesar da melhora em seu quadro de saúde, ainda não há previsão de deixar a UTI do hospital.

A Rioluz, empresa de iluminação pública do Rio, informou que o acidente foi causado em virtude de uma ligação clandestina. "A rede fora usada de forma irregular e ilegal por terceiros para alimentar de energia elétrica uma cabine telefônica de um ponto táxi, deixando o circuito da Rioluz com duplicidade de fases, o que veio provocar a energização do poste em questão", informou a nota da empresa.