Garoto fica preso em buraco por mais de 4 horas no interior de SP

Um garoto de 9 anos ficou preso por mais de quatro horas em um buraco na cidade de Artur Nogueira, a 161 quilômetros de São Paulo, no interior paulista, na noite de domingo, 15.

O menino caiu em uma abertura feita para a construção da fundação de uma casa, com cerca de 5 metros de profundidade, enquanto brincava no terreno da obra. O Corpo de Bombeiros de Paulínia chegou ao local às 17h30, com seis viaturas e 16 homens, mas só conseguiu retirar a vítima às 21h30.

O garoto saiu consciente e com hipotermia e foi encaminhado Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).