Garoto morre atropelado ao fugir de operação contra o crack no Rio

RIO - Um garoto de 10 anos morreu atropelado na manhã desta quinta-feira, 10, na Avenida Brasil, zona norte do Rio, quando fugia de agentes da Polícia Militar e da secretaria municipal de Assistência Social que realizavam operação contra o crack. O acidente aconteceu por volta das 4h45 na Favela Nova Holanda, na região do Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de favelas da cidade, ainda não pacificada. De acordo com testemunhas, o corpo do garoto permanecia na via até as 7h.

Segundo colegas do garoto, ele se chamava Rafael e era usuário de drogas e morava na favela Parque União, no complexo da Maré, às margens da Avenida Brasil. O motorista que atropelou o garoto fugiu sem prestar atendimento à vítima. O acidente aconteceu no sentido centro da cidade e deixou o trânsito lento no local.

De acordo com policiais do Batalhão da Maré, o garoto tentou atravessar a pista correndo ao perceber a aproximação dos agentes da secretaria de Assistência Social. Os usuários de droga menores de idade recolhidos na operação são encaminhados compulsoriamente para tratamento em abrigos municipais.