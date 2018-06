Garoto perde três dedos em explosão em Belo Horizonte Um garoto de seis anos foi submetido na manhã desta terça-feira, 4, a uma cirurgia no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte, depois perder os dedos médio, polegar e indicador da mão esquerda, em conseqüência da explosão de uma bomba, na tarde de segunda-feira. A assessoria de imprensa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que a operação foi bem sucedida e o menino está internado no setor de pediatria do hospital. Conforme a primeira versão da Polícia Militar, um homem não identificado teria se aproximado do menino e dado a ele um pacote com uma bomba-garrafão, que acabou explodindo na sua mão. Mas a mãe do garoto disse que o filho brincava na casa de um vizinho quando teve contato com uma das bombas compradas para comemorar os jogos do Brasil na Copa da Alemanha. Uma garota pequena teria entregue o artefato ao menino. Além de perder três dedos da mão esquerda, o garoto sofreu escoriações no pescoço e braços. O explosivo também atingiu o olho direito, mas sem comprometimento de visão, segundo a Fhemig.