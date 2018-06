Gaste calorias Inspire: esportes como musculação e box vão deixar em você em forma para as compras. Expire: mas há também atividades de relaxamento O mesmo shopping que oferece pipoca amanteigada, sanduíches com andares e milk-shake de Ovomaltine também pode ser um reduto de vida saudável e malhação. As academias de shopping começaram a se proliferar na década de 90, como foi o caso Fórmula do Shopping Eldorado. E muita gente gostou da ideia. Tanto que, entre os 50 shoppings visitados pelo Guia, 17 têm academias em que você pode praticar ginástica, ioga, jiu-jítsu, boxe e capoeira, entre outras (dezenas de) modalidades. Pensando também no bem-estar dos estressadinhos, os shoppings têm investido cada vez mais em quiosques e clínicas especializados em massagem. Tem para todos os gostos: shiatsu, massagem relaxante, drenagem linfática, ayurvédica, massagem rápida, demorada... E, claro, há também spas especializados em tratamentos de beleza, como o Kyron, do Iguatemi. Mezanino relaxante No Iguatemi, o Kyron Spa fica estrategicamente localizado no mezanino do primeiro piso, onde quase não há movimento. Ali, é possível realizar tratamentos estéticos como a limpeza facial com peeling ultrassônico (R$ 230). Há também massagens relaxantes, como a Stress Less (?menos estresse?, em português), de 50 ou 80 minutos. Como o nome sugere, é uma sessão para você se esquecer dos problemas do dia a dia. Depois da massagem, é provável que nem a fila para pagar o estacionamento irrite você.