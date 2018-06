Gasto com criminalidade consome 5% do PIB de três capitais Os gastos com a criminalidade consomem hoje 5% do Produto Interno Bruto (PIB) de três das principais cidades brasileiras, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, com a destinação de recursos para o tratamento das vítimas e prevenção da violência e com gastos indiretos. Os números foram apresentados pelo ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, durante seminário sobre Segurança Pública realizado na Câmara dos Deputados, como parte das atividades de uma semana dedicada ao tema. O estudo, preparado pelo Ministério da Justiça, também revela a concentração espacial da criminalidade em cidades com grande população: metade dos casos verificados no Brasil em 2001 ocorreu em apenas 27 municípios. O presidente da Câmara, João Paulo Cunha; o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh; e o diretor executivo da Viva Rio, Rubem César Fernandes, também participaram do seminário.As informações são da Agência Brasil.