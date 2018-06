Gasto em presídios supera 70% do investido desde 2003 Paralelamente à retomada do debate sobre segurança pública, o que acontece em todos os anos eleitorais, o governo federal promete investir no caótico sistema penitenciário, em 2010, o que deixou de investir no últimos sete anos. O Ministério da Justiça acaba de receber um reforço de caixa no valor de R$ 502 milhões. Desse total, R$ 478 milhões serão gastos na construção de 36 centros de detenção provisória, com 37 mil vagas.