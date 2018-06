Gastos do governo federal dão o tom e dominam debate

BRASÍLIA

O governo federal ficou na berlinda ontem, durante a sabatina promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com os três principais candidatos à Presidência ? o tucano José Serra, a petista Dilma Rousseff e Marina Silva, do PV.

Ao longo de mais de três horas em que os presidenciáveis responderam às perguntas da CNM, os gastos do governo dominaram os debates e todos defenderam prioridade à reforma tributária.

Sorteado para abrir o debate, Serra referiu-se à carga tributária brasileira como "a maior carga do mundo em desenvolvimento". Foi a deixa para ele mesmo criticar a proposta da adversária petista de retomar a CPMF. "A carga não vai subir mais porque a sociedade e a economia não aceitam", disse.

Serra criticou o loteamento político dos cargos públicos, as altas taxas de juros, o sacrifício que a União impõe aos municípios e ainda ironizou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), gerenciado por Dilma.

Sem mencionar o nome da adversária, Marina também cutucou a petista dizendo que "o Brasil não precisa de gerentes, e sim de um líder que tenha pensamento estratégico". A candidata do PV citou dois líderes: Lula, que reduziu a pobreza, e Fernando Henrique, que fez o Plano Real.

Réplica. Em resposta às reclamações da CNM por conta do aumento dos gastos com saúde impostos pelo governo, e às críticas de Serra à redução dos investimentos no setor, Dilma partiu para o ataque. Disse que não é "pessoa que se presta à demagogia eleitoral quando se trata de questões relevantes como a saúde" e que o atual governo tirou o País de "uma época terrível, sem planejamento".

Aplausos. Todos prometeram um governo municipalista sem olhar colorações partidárias. A julgar pelo critérios dos aplausos, o presidenciável melhor sucedido na sabatina dos prefeitos foi o tucano José Serra ? interrompido por aplausos 23 vezes, enquanto respondia às nove perguntas formuladas pela CNM.

A candidata petista recebeu da plateia duas dezenas de manifestações favoráveis. Marina veio logo atrás, com 18 interrupções. / CS e VR