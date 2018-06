Gate entra no McDonald's para negociar com seqüestradores

Cinco policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) entraram na loja do McDonald's do centro de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, para negociar com os seqüestradores que mantêm pelo menos quatro reféns desde o início da madrugada desta terça-feira, 4. Segundo informações da Polícia Militar da cidade, por volta das 14 horas, os criminosos estavam com quatro armas de fogo, sendo duas espingardas e dois revólveres. Uma das reféns, que seria gerente da lanchonete, estava ferida e a suspeita é de que o ferimento tenha sido causado por um disparo feito às 4 horas. "Nosso maior objetivo agora é retirar a vítima ferida", declarou o capitão Alexandre José da Silva, da Polícia Militar. Por volta das 15h30 desta terça, o irmão de um dos reféns chegou ao local. "Ele trabalha no McDonald's há seis meses e fazia o turno da noite, um dos meus irmãos ligou para nos avisar sobre a situação. Estou agoniado, mas temos que aguardar", afirmou Marcos Donizetti do Prado, de 33 anos, irmão de Wellington Batista do Prado. Segundo ele, Wellington saiu de Tapiratiba, na divisa de Minas com São Paulo, e foi atrás de emprego em Poços de Caldas. Segundo o capitão da PM, o pai de um dos assaltantes também teria chegado à lanchonete e a polícia começa a trabalhar com a hipótese de usar os parentes das vítimas e dos assaltantes nas negociações. Desde a madrugada os reféns e os assaltantes estão sem água, luz, banheiro e sem alimentação. Segundo informou o capitão, um assaltante tentava negociar o fornecimento de alimento. Além dos cinco policiais do Gate que estavam na lanchonete, outros 60 PMs, dez policiais civis, dez guardas municipais e equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu participavam das negociações. A polícia descarta qualquer ligação do caso com suposta tentativa de seqüestro e informou que a intenção dos suspeitos era de assaltar a lanchonete. O seqüestro começou quando os ladrões sofreram um acidente enquanto fugiam da polícia. Eles abandonaram o carro em que estavam a 50 metros da lanchonete e invadiram a loja, onde estavam funcionários da segurança e da limpeza. Três pessoas saíram da lanchonete. Uma delas seria um dos funcionários do McDonald's e outra seria um dos assaltantes. Pelo menos oito grandes lojas e um banco, além dos pequenos comerciantes ao redor da lanchonete, fecharam seus estabelecimentos nesta manhã. Ainda de acordo com a PM, pelo menos 500 pessoas acompanhavam, curiosas, as negociações para o fim do seqüestro. Texto alterado às 15h56 para acréscimo de informações.