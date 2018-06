Gaúchos lembram mortos do voo da TAM Cerca de 130 parentes e amigos de vítimas do voo 3054 da TAM fizeram manifestações, no domingo, em Porto Alegre, para recordar os 199 mortos da tragédia, ocorrida no Aeroporto de Congonhas, em 2007, e pedir punição dos responsáveis. No Largo da Vida, o grupo depositou flores e protestou no Aeroporto Salgado Filho.