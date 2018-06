Gaudenzi admite privatizar aeroportos

Em audiência pública, que despertou o interesse de só dois senadores, além do presidente e do relator da Subcomissão de Marcos Regulatórios, o novo presidente da Infraero, Sérgio Gaudenzi, disse que não exclui a hipótese de privatização de aeroportos, mas que tem dúvidas sobre "como equilibrar os lucrativos e os deficitários". Gaudenzi disse que, dos 67 aeroportos administrados pela estatal, 10 dão lucro e 57, prejuízo. Gaudenzi falou também em transferir aeroportos aos Estados. "Tenho expectativa de termos aeroportos estaduais, e não excluo aeroportos privados. Não tenho preconceito com a privatização." Uma das medidas do Conselho de Aviação Civil (Conac) anunciadas no pacote lançado após o acidente com o Airbus da TAM inclui estudos para a abertura de capital da Infraero, a estatal que administra os aeroportos. Há menos de uma semana no cargo, Gaudenzi disse que preferia mais ouvir do que falar. Mas o quórum no plenário era baixo. O relator da subcomissão, Garibaldi Alves (PMDB-RN), presidiu a sessão por quase uma hora, por causa do atraso do presidente, Delcídio Amaral (PT-MS). No plenário, só havia os senadores Eliseu Resende (DEM-MG) e Valdir Raupp (PMDB-RO).