Gaudenzi anuncia três novos diretores executivos da Infraero

O presidente Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, anunciou no fim da manhã desta sexta-feira, 17, os nomes de três novos diretores da estatal, referendados na reunião do Conselho de Administração da estatal. Jobim escolhe nova diretoria nesta 6ª Assume a diretoria de Operações o brigadeiro Cleonilsom Nicácio Silva, que substituirá Rogério Barzellay; assume a diretoria de Administração Raimundo Miranda Souza, em lugar de Marco Antônio Marques de Oliveira; e para a Diretoria de Engenharia vai Severino de Rezende Filho, substituto de Eleuza Terezinha Lorens. "As três indicações são absolutamente técnicas", afirmou Gaudenzi, em conversa com jornalistas após a reunião. Ele informou que, na próxima semana, concluirá a renovação da diretoria da estatal com a indicação dos nomes para as diretorias Comercial e Financeira.