Gaudenzi assume a presidência da Infraero na tarde desta 2ª

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, presidirá às 16 horas desta segunda-feira, 6, a reunião do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), quando será oficializada a indicação de Sérgio Gaudenzi para a presidência da estatal, em substituição ao brigadeiro José Carlos Pereira. Gaudenzi preside atualmente a Agência Espacial Brasileira (AEB), vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Na manhã desta segunda, Jobim recebe o relator da CPI do Apagão Aéreo no Senado, Demóstenes Torres (DEM-GO), e em seguida o Comandante em Exercício da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Saboya de Araújo Jorge.