Gaudenzi pedirá à diretoria que coloque cargos à disposição

O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, anunciou na noite desta terça-feira que pedirá à diretoria da estatal, aos superintendentes regionais e assessores ligados à presidência que coloquem os seus cargos à disposição. Em entrevista coletiva após assumir formalmente o cargo, Gaudenzi informou que já dispõe de uma lista de nomes para escolher entre eles os que assumirão esses cargos. Ele evitou antecipar nomes, afirmando que ainda vai discuti-los com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Gaudenzi afirmou que recebeu carta branca para reestruturar a Infraero e que o critério básico para a escolha dos novos dirigentes é o técnico. No entanto, admitiu a possibilidade de nomear políticos, desde que tenham características de técnicos. "Se assim não fosse, eu excluiria a mim mesmo", justificou. Questionado sobre a possibilidade de a Infraero abrir o seu capital e tornar-se uma empresa com ações em bolsa, Gaudenzi disse que é preciso discutir bem essa proposta, mas afirmou que não tem "preconceito" em relação ao tema. "Tempo é curto" O ministro da Defesa, Nelson Jobim, cobrou agilidade e rapidez na solução da crise aérea no País. Em discurso, durante a solenidade de transmissão de cargo da presidência da Infraero do brigadeiro José Carlos Pereira para o engenheiro Sergio Gaudenzi, ele afirmou que o tempo é curto e a sociedade exige respostas para solucionar a crise. "O tempo não é nosso, é da nação. Quando desejamos encontrar soluções muitas vezes tendemos a criar grandes comissões, mas neste caso não temos tempo para isso", afirmou Jobim. Ele voltou a afirmar que os três paradigmas que devem nortear as autoridades do setor aéreo são a segurança, a pontualidade e a regularidade nos vôos. Ele reafirmou também que não se sente constrangido em sacrificar o conforto em nome da segurança. Segundo ele, serão exigidas das empresas aéreas as condições para que essas três metas sejam alcançadas, mas antecipou que o próprio governo terá que cobrar de si mesmo o que lhe couber para isso. "Se vamos exigir pontualidade dessas empresas temos que antes exigir de nós mesmos", disse o ministro.