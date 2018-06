Gaudenzi se reúne com Pereira e conhece estrutura da Infraero

Sérgio Gaudenzi, o novo presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), se reuniu na manhã desta terça-feira, 3, com o ex-presidente da estatal, brigadeiro José Carlos Pereira. No encontro, que durou cerca de duas horas, Pereira passou informações sobre o funcionamento da Infraero, responsável pela administração dos aeroportos do País. Gaudenzi assume e critica aeroportos Frases do ex-presidente da Infraero Às 17 horas, Gaudenzi deve receber oficialmente o cargo de presidente da Infraero, no Ministério da Defesa. Na segunda-feira, 6, o Conselho de Administração da Infraero elegeu e empossou Gaudenzi. Na ocasião, Gaudenzi disse que, como servidor público, não poderia deixar de atender à convocação para presidir a Infraero. "Estou à inteira disposição para trabalhar com os outros órgãos", anunciou. O novo presidente reconheceu que ainda não conhece a Infraero mas mostrou-se confiante nas informações que receberá do antecessor. "Vou conversar com o meu Colega José Carlos", disse Gaudenzi.