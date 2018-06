Gaviões distribui bandeirinhas 'Eu nunca vou te abandonar' no Anhembi SÃO PAULO - Primeira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, nesta sexta-feira, a escola Gaviões da Fiel distribuiu milhares de bandeirinhas plásticas com os dizeres "Eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo", em homenagem ao Corinthians, time rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro do ano passado. Embora a escola seja a primeira escola do dia e pegue os foliões ainda sem aquecimento, o público estava animado.<br><br> <img src=/ext/selos/icone_forum.gif alt="forum" border=0> <b><a href=javascript:void(0); onclick=javascript:window.open("http://www5.estadao.com.br/enquete/saopaulo/index.htm","melhores","scrollbars=yes,menu=0,tollbar=0,directories=0,resizable=0,width=430,height=600");> <b>Qual escola será campeã em SP?</b></font></a> <br> <img src=/ext/selos/icone-foto.gif alt="fotos" border=0> <b><a href=javascript:window.open('http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowGaleria.action?idGaleria=458','galeria','scrollbars=0,menu=0,tollbar=0,directories=0,resizable=0,width=740,height=690');void(O);> Veja as fotos da Gaviões da Fiel<b></font></b></a><br><br> No Camarote do Bar Brahma, o casal de cearenses Augusto Queiroz (engenheiro florestal) e Angela Capelo (advogada) eram um dos mais animados. Eles torcem para o Ferroviária, no Ceará, e vieram para São Paulo apenas para ver o desfile da Gaviões. Há confusão para a entrada no camarote oficial da Prefeitura de São Paulo. Os funcionários dão respostas confusas sobre a entrada no camarote.<br><br> Até as 6h30 - se nada atrasar, claro -, o sambódromo será invadido por sorveteiros (Acadêmicos do Tucuruvi e Águia de Ouro, ambas com o mesmo tema), japoneses (Unidos da Vila Maria), barões do café (Tom Maior), floricultores (Rosas de Ouro) e lendas folclóricas (Nenê de Vila Matilde). As sete escolas gastaram juntas cerca de R$ 10 milhões nas alegorias. E o público deve aparecer em peso: quase todos os ingressos estão vendidos, há apenas alguns lugares no setor E, que custam R$ 140 e R$ 700. <br><br> Um dos desfiles mais aguardados é o da Unidos de Vila Maria, que falará sobre os cem anos da imigração japonesa. A escola promete levar mais de mil japoneses em suas alas - as baianas, por exemplo, estarão vestidas de gueixas, com sombrinhas de bambu trazidas do Japão. Até mesmo a madrinha de bateria será uma autêntica japonesa. Em tempo: há dez anos, a Vai-Vai foi campeã do carnaval também com uma homenagem ao Japão. Que comecem as apostas. <br><br> A expectativa da Prefeitura é a de que, dos 140 mil espectadores dos desfiles, 28 mil sejam turistas. O aumento é de 17% em relação ao carnaval de 2007. Neste ano, o sambódromo conta com diversas novidades. Entre elas, a alteração nas posições das caixas de som para fazer com que o som dos pandeiros chegue mais limpo aos foliões. A iluminação foi refeita e terá quase 1 milhão de watts de potência - o suficiente para iluminar três prédios residenciais. Vinte câmeras eletrônicas foram colocadas no entorno do Anhembi para dar mais segurança ao público.