Gaviões e Mancha vão disputar carnaval com outras escolas

As escolas de samba Mancha Verde e Gaviões da Fiel vão poder disputar normalmente o título do grupo especial do carnaval de São Paulo em 2008. É que a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira, 2, a extinção do grupo das agremiações ligadas às torcidas do futebol. Este ano, a Gaviões da Fiel ficou com o título do grupo que agora foi extinto. A liga anunciou ainda que vai fazer, na terça-feira, 3, o sorteio da ordem dos desfiles no Sambódromo do Anhembi para o ano que vem.