Gay é espancado até ficar desfigurado Ferrucio Silvestro, de 19 anos, foi espancado por três rapazes não-identificados até ficar com o rosto desfigurado, depois de sair de uma boate GLS em Niterói, na região metropolitana do Rio, no dia 29. Ele passou quatro dias internado no Hospital Universitário Antônio Pedro e fez, apenas anteontem, o registro da agressão na 76.ª Delegacia de Polícia.