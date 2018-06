GCM contra segurança privada em escolas A Prefeitura de São Paulo criou ontem o Programa de Proteção Escolar. Os 1.264 guardas-civis receberão auxílio de seguranças particulares. No lançamento do programa, membros do Sindicato dos Guardas-Civis Metropolitanos protestaram. Eles são contra a utilização de vigilantes privados.