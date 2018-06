GCM vai utilizar veículo motorizado em parque A Guarda Civil Metropolitana ganhou reforço do veículo motorizado Segway para patrulhar o Parque do Ibirapuera. Dois deles chegaram anteontem ao parque para testes. Até a próxima semana, haverá sete. O Segway permite percorrer toda a área do parque em 25 minutos - a pé, o percurso é feito em 1h30. Segundo Augusto Tada Filho, chefe de supervisão da região, "o veículo dá acesso rápido em caso de problema, principalmente em áreas que as viaturas não alcançam".