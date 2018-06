Geada deve atingir novamente região Sul do Brasil na sexta-feira

SÃO PAULO - A região Sul do País deve registrar novamente formação de geada, principalmente em Santa Catarina e no Paraná, na sexta-feira, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As temperaturas devem oscilar entre 14ºC e 1ºC nas áreas de serra.

Várias cidades do sul do Brasil têm registrado ocorrências de geada e queda de neve, de leve a moderada nos últimos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta quinta-feira, 4, cinco cidades do Rio Grande do Sul e duas de Santa Catarina tiveram queda de neve.

Segundo o Inmet, nevou moderadamente em São Joaquim, em Santa Catarina, e na cidade gaúcha de Cambará do Sul. A neve foi fraca no município catarinense de Lages e em Cruz Alta, Passo Fundo, Caxias do Sul e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul.

Já a geada atingiu os municípios paranaenses de Campos Mourão, que teve a temperatura de -0,4ºC, Ivaí, com 0,2ºC, Maringá, com 2ºC, Castro, com 1,3ºC, e Londrina, com 2ºC. No Rio Grande do Sul, a geada atingiu a cidade de Lagoa Vermelha, que registrou a mínima de -0,4ºC, Cruz Alta, com 1,2ºC, e Passo Fundo, com 1,3ºC. Deve gear na zona cafeeira do Paraná na madrugada desta sexta.