Gêmeos fazem arrastão na Via Dutra e são presos A ousadia não tem limite. Desde às 20h da noite deste sábado, armados com uma pistola de brinquedo, os irmãos gêmeos Ronald e Ronaldo de Jesus, 31, resolveram assaltar três pedágios da Rodovia Presidente Dutra na região do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Após roubarem um Gol ano 2002 na cidade de Guaratingüetá, onde residem, saíram pela rodovia para tomar dinheiro das cabines de pedágios da concessionária NovaDutra. Sem sair de dentro do carro, a dupla apontava a pistola para o funcionário de uma das cabines da praça de pedágios e recolhia todo o dinheiro possível. A ousada ação foi realizada nos pedágios de Moreira César, no km 86,8; em Jacareí, no km 165; e, por último em Guararema, no km 180,2. Cientes dos roubos que haviam ocorrido, policiais rodoviários federais comunicaram-se e conseguiram fazer o cerco na altura do km 189 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Izabel. Como a arma que possuíam era falsa, a dupla não conseguiu esboçar nenhum tipo de reação. Policiais da 2ª Delegacia Rodoviária, de São José dos Campos, encaminharam os gêmeos bandidos para o Distrito Policial de Santa Izabel. Ronald e Ronaldo conseguiram roubar apenas R$ 1 mil das três cabines (uma de cada praça) e serão indiciados por roubo.