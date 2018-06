Gêmeos morrem afogados em lagoa na Grande São Paulo Equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano, na Grande São Paulo, resgataram hoje à tarde os corpos dos irmãos gêmeos de 13 anos que morreram afogados na Lagoa dos Mascarenhas, localizada na estrada de mesmo nome, em Itaquaquecetuba. Segundo informações dos bombeiros de Suzano, que participaram do resgate, na terça-feira à tarde os irmãos foram nadar na lagoa acompanhados por um grupo. O pessoal retornou do passeio, mas os gêmeos resolveram ficar mais tempo na lagoa. Os bombeiros foram acionados hoje de manhã e iniciaram as buscas com apoio de dois mergulhadores da corporação. Por volta das 15h30, os corpos foram localizados.